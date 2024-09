Latina, interviene per difendere due ragazze, picchiato con violenza: 18enne finisce in ospedale

LATINA – E’ intervenuto in difesa di due ragazze che erano state infastidite, è stato preso per il collo e poi picchiato con violenza a pugni sul volto, tanto da dover essere ricoverato in ospedale. E’ quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato in un parcheggio nei pressi del Liceo Classico di Latina, un’area divenuta luogo abituale di ritrovo serale per tanti giovani. La vittima è un 18enne e ora i carabinieri che indagano cercano l’aggressore che ha agito con ferocia e si è dileguato fuggendo dopo il pestaggio.

Da quanto trapela, i militari avrebbero una pista precisa che potrebbe portare presto ad individuare il responsabile. Se infatti i giovani presenti, ascoltati nell’immediatezza, così come il ragazzo aggredito, hanno detto di non conoscere il picchiatore, i militari che hanno anche sequestrato le immagini di telecamere presenti della zona, sono orientati a ritenere che si tratti di un giovane legato ad ambienti criminali della città, comunque già conosciuto dalle forze dell’ordine.

Le indagini proseguono.