Festa dello sport a Sabaudia

SABAUDIA – Il Comune di Sabaudia, in collaborazione con il III Nucleo delle Fiamme Gialle e con la Fondazione Sport City Day hanno organizzato la Festa dello Sport “Io pratico sport… e tu? Sport in Piazza” che si terrà domenica 22 settembre a partire dalle ore 10:00 in Piazza del Comune. La giornata sarà inaugurata da una sfilata delle associazioni sportive di Sabaudia, che prenderà il via da Piazza Oberdan. Ad aprire il corteo saranno le majorette, che sfileranno fino a Piazza del Comune dove avranno luogo i saluti istituzionali e le esibizioni delle scuole di danza. Durante l’intera giornata, nei gazebo delle varie associazioni sportive, il pubblico potrà assistere a dimostrazioni e attività sportive per tutte le età. L’evento si concluderà intorno alle 19:00, con una spettacolare chiusura affidata nuovamente alle majorette. A presentare la giornata sarà Antonella Melito.