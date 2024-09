Palio dei Borghi, vince Latina Scalo, secondo Borgo Grappa, terzo Santa Maria

LATINA – In tanti domenica pomeriggio in piazza del Popolo per la quinta edizione del Palio dei Borghi. Ha vinto Latina Scalo che ha completato le varie frazioni vincendo il trofeo. Alle sue spalle si sono classificati Borgo Grappa e Borgo Santa Maria, ai piedi del podio Borgo Sabotino, Borgo Piave e Borgo Isonzo che deteneva il trofeo dopo la vittoria nell’ultima edizione dell’’evento patrocinato dal Comune di Latina e dalla Regione Lazio.

Soddisfazione per la risposta della città all’iniziativa è stata espressa dalla sindaca Celentano: «È stata una manifestazione splendida e ringrazio l’Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo presieduto dall’avvocato Gianluca Marchionne per aver regalato questo evento alla città – ha spiegato il sindaco di Latina Matilde Celentano, visibilmente soddisfatta per la grande risposta della città a questa iniziativa – Abbiamo visto tanti atleti cimentarsi in questa splendida piazza ma anche tanta solidarietà perché la squadra di Inteam ha dimostrato tanta passione per lo sport e hanno portato a termine la loro prova con grande determinazione. Faccio i complimenti a Latina Scalo per la vittoria e tutti gli altri borghi per la grande competizione che ci hanno regalato».

Latina Scalo ha condotto la gara fin dalla prima frazione trascinata da Lucrezia Pilleddu, Cristian Chinaglia, Lavinia Romano, Matteo Bianconi, Breanna Selley e Francesco Guidi. Al secondo posto la squadra di Borgo Grappa con Daniela Bellamio, Cristian D’Agosto, Elisa Fabietti, Andrea Mercuri, Eleonora Raponi e Domenico Ponsillo mentre nella terza piazza Borgo Santa Maria composta da Giorgia Inchioda, Cristian Falcone, Floriana Coletta, Marco Pregnolato, Katia Marrandino e Leonardo Bordin.

Soddisfatti anche Andrea Chiarato, assessore allo sport, Annalisa Muzio, assessore all’urbanistica con delega ai Borghi, Gianluca Di Cocco, assessore al turismo, Alessio Pagliari, in rappresentanza di Simona Baldassarre, assessore alla cultura della Regione Lazio, poi i consiglieri comunali: Floriana Coletta, Fausto Furlanetto e Renzo Scalco.

Borgo Sabotino ha chiuso al quarto posto con Antonella Andriollo, Gianluca Zufferli, Stefania Fracchiolla, Fabio Mussolini, Cinzia Fabiano e Marco Sinigaglia. Borgo Piave è arrivato quinto con Milena Guerra, Marco Manciocchi, Maria Cristina Maione, Walter Cassese, Rita Lanzetta e Alberto Faggion. Borgo Isonzo ha concluso al sesto posto con Sara Ceccarelli, Andrea Comini, Loredana Passeretti, Riccardo Forino, Natascia Topathig e Marco Zorzo. Borgo Carso, settimo, con Elena Giuliani, Carlo Cortese, Tania Svitic, Amilcare Negrosini, Ilaria Martelli e Mirko Tramet. Borgo Montello, ottavo, con Pamela Zonta, Daniele Visentini, Rebecca Visentini, Carlo Marra, Roberta Nicosanti e Daniele Mangiapelo. Borgo San Michele, nono, con Maria Martina Vigliante, Lutano Raineri, Marciel Gonda Mendoza, Elio Pulciani, Ilaria Rosella e Matteo Calligaris. Decima piazza per Borgo Podgora con Chiara Racano, Samuele Murtas, Beatrice Zuccoli, Manuel Snidaro, Aurore Nardin e Gabriele Carraroli. Undicesimo posto per la squadra di Inteam con Luca Frateloreto, Marco Ascari, Pierluigi Listorti, Denis D’Arpino, David Valentino Balzamo, Adriano e Fabrizio Percoco che hanno concluso la loro fatica tra gli applausi del pubblico. Dodicesimo posto per Borgo Faiti con Emma Montefusco, Alessandro Perin, Serena Morelleschi, Massimo Frighi, Giulia Gai e Federico Scapin.