Formia, protocollo di intesa firmato dal sindaco Gianluca Taddeo e RFI

FORMIA – Una firma destinata a rappresentare una svolta per la città di Formia. Un importante protocollo di intesa è stato sottoscritto dal sindaco Gianluca Taddeo e dal Direttore della Direzione Strategie e Pianificazione Sviluppo Infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana, Christian Colaneri. Un momento quasi storico, perché questo documento avvierà un percorso che porterà ad un’azione di riqualificazione generale della stazione ferroviaria di Formia, risolvendo criticità di mobilità che da anni creano disagi ai numerosissimi pendolari e studenti, oltre che di vivibilità ai residenti nell’area limitrofa allo scalo.

L’amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, infatti, sin dal suo insediamento ha avuto come obiettivo la sistemazione della stazione ed è partita dall’analisi delle criticità per ideare un piano di interventi. Tre le grandi idee progettuali che si vorrebbero realizzare: il tombinamento del tratto ferroviario in località Castellone, recuperando uno spazio lungo 100 metri dove saranno realizzati parcheggi; un collegamento pedonale diretto tra via Cassio e la stazione tramite la costruzione di un’ascensore che consentirà ai cittadini di accedere prima allo scalo; infine un collegamento tra via Solaro, via A. Caravalle e via Madonna di Ponza, con l’allargamento del sottopasso di via Solaro. Un’arteria alternativa – quest’ultima – che bypasserà il centro urbano e finalizzata ad alleviare i problemi di traffico di cui la città soffre. Questi progetti ambiziosi dell’amministrazione comunale sono stati portati all’attenzione di Rete Ferroviaria Italiana, che ha avviato sull’intera rete nazionale un programma di riqualificazione delle principali stazioni ferroviarie e di importanza strategica dal punto di vista trasportistico e turistico, tra cui rientra appunto la stazione ferroviaria di Formia-Gaeta. E questa mattina l’ingegner Christian Colaneri è giunto nella sala Sicurezza del palazzo municipale per firmare insieme al primo cittadino Taddeo il protocollo di intesa che dà il via libera alla realizzazione delle proposte progettuali del Comune. Si è costituito, infatti, un gruppo di lavoro ad hoc che dovrà redigere i progetti esecutivi con l’impegno a fornire entro 12 mesi indicazioni su dettagli tecnici ed economici, propedeutici alla richiesta di finanziamento.

“Erano anni che era stato richiesto questo protocollo – ha commentato il sindaco Taddeo – e nessuno vi aveva dato seguito. Finalmente noi ci siamo riusciti e questa mattina abbiamo avviato una collaborazione con RFI che ci porterà ad attuare un percorso di valorizzazione che darà nuove opportunità alla città. Non è cosa facile realizzarlo, ma cominciare e portarlo a termine è una grande scommessa. Sono convinto che riusciremo a vincere anche questa, così come è successo per la “Passeggiata di Cicerone”, il cui cantiere è stato aperto alcuni giorni fa.

Ringrazio Rete Ferroviaria Italiana per aver preso in considerazione le nostre idee progettuali, nello specifico l’Amministratore delegato di RFI Gianpiero Strisciuglio, che purtroppo non è riuscito ad essere presente stamattina per altri impegni, ma che mi ha chiamato telefonicamente salutando tutti e l’ingegner Colaneri che ha firmato l’importante documento. Voglio ringraziare anche chi mi è stato da interlocutore in questo processo, ovvero l’ingegner Clemente Carta, supportato dal consigliere Antonio Miele”.

“Con questo protocollo di intesa – ha aggiunto l’ingegner Christian Colaneri – attiviamo un gruppo di lavoro di lavoro che si occuperà della progettazione degli interventi promossi dal Comune. Si tratta di interventi che hanno un impatto non solo sulla città, ma anche sulla nostra stazione. Il disegno strategico, la vision del Comune ci ha convinto, perché gli interventi promossi non solo vanno a risolvere una serie di problematiche che riguardano la città, ma migliorano l’accessibilità al sistema ferroviario che creeranno le condizioni per incrementare l’afflusso di passeggeri all’interno del sistema ferroviario”.