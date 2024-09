Giro dell’Agro Pontino, si riparte da Sezze col Team Nardecchia Montini

SEZZE – Dopo la pausa estiva riprende il “Giro dell’Agro Pontino” Opes, con la quattordicesima tappa di calendario in programma per domenica 8 settembre 2024. Sotto l’organizzazione del Team Nardecchia Montini è in arrivo a Sezze il 5° Memorial Gianfranco e Angelo Luccone in avvio alle ore 9.

“Siamo pronti per la riapertura del circuito dopo la pausa estiva con una seconda parte della stagione che ha ancora in serbo tante gare e si preannuncia molto divertente e scoppiettante – commenta la Commissione Ciclistica Opes – Si riparte con la tappa numero quattordici, gara molto selettiva per scalatori puri con un arrivo veramente impegnativo che metterà a dura prova la tenuta atletica dei ciclisti in gara. Ormai diventata una classica del mese di settembre, la gara del Team Nardecchia Montini è sempre ben organizzata dal gruppo setino che tiene a far le cose per bene con i suoi due alfieri Stefano Montini e Cristian Nardecchia”.

Il ritrovo è presso via dei Cappuccini, 2 presso il Bar Klada Caffè alle ore 7 e si partirà con tratto turistico che toccherà via variante, via Bassiano, via Nuova, Corso della Repubblica fino al distributore Agip Silla Sr 156 Var e poi partenza ufficiale su Sr 156 var via Monti Lepini direzione Latina, via Del Murillo, via Degli Archi. Circuito da ripetere sei volte ed alla fine dei 6 giri si svolta a sx su Corso della Repubblica, via Nuova, via Bassiano, via Monticello, via Dei Cappuccini. Saranno sei giri su anello pianeggiante e poi arrivo in paese per un totale di circa 80 km.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.