E’ di Latina la Miss Lazio 2024, Soraya Galuppi

LATINA – Soraya Galuppi è stata incoronata Miss Lazio 2024 e insieme a tutte le altre Miss del Concorso Regionale prenderà parte, a partire dal 4 settembre, alle prefinali dello storico concorso Miss Italia. La ventenne di Latina ha prevalso sulle altre concorrenti al titolo nella manifestazione di lunedì 2 settembre, nei giardini di Vigna la Corte, al termine di due serate dal titolo “Lazio, la bellezza del Talento”, iniziativa della Regione Lazio il cui obiettivo è “è la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche del Lazio, ma anche dei giovani che hanno scelto di intraprendere un percorso formativo in diversi settori artistici come la musica, la moda, il teatro ed il cinema”, con il patrocinio del Comune di San Felice Circeo e in collaborazione con il Concorso Nazionale Miss Italia Regione Lazio, con alcune delle più prestigiose scuole di alta formazione tecnologica della Regione Lazio: Maiani Accademia Moda, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè, ITS Academy Sistema Moda, ITS Academy Lazio Digital, ITS Turismo Academy Roma.

Siamo molto orgogliosi – spiega Giuseppe Schiboni, assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio – del successo che questo evento sta riscuotendo accreditandosi quale vetrina d’eccezione nella nostra regione grazie alla capacità di porre al centro le capacità dei nostri ragazzi. Quello che abbiamo davvero compreso tramite questi progetti delle scuole di alta formazione è la voglia e la passione dei nostri ragazzi di acquisire competenze che diverranno poi la base del loro lavoro futuro”

Nella prima serata sono stati Giulia Guastalla ed Alessandro Ragazzo, diplomati rispettivamente nelle sezioni teatro e canzone all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini a esibirsi. Nella seconda sono saliti sul palcoscenico di Vigna la Corte Matteo Giannacci Gravante, cantautore diplomato nella sezione canto dotato di timbro cristallino con un sound che mescola il pop con la musica elettronica e Francesco Nuzzi, attore dotato di una presenza eccellente presenza scenica che è riuscito a coinvolgere con ironia il pubblico intervenuto alla serata.

Come sempre grande attenzione durante la proiezione dei video realizzati dai ragazzi e dalle ragazze della Scuola d’arte Cinematografica Gianmaria Volontè.

Nel corso delle due serate evento si è avuta la consegna dalle mani dell’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni, del premio “Lazio, la bellezza del Talento – 2024”. Tra i premiati Beatrice Gallo, della Maiani Accademia Moda, Francesco Patané per l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Simone Felici, diplomato in cyber sicurezza presso ITS Academy Lazio Digital, Sara Coppotelli per ITS Turismo Academy Roma.

Applaudita anche la sfilata degli abiti della Maiani Accademia Moda, fondata da Maria Maiani.

Le due serate, condotte da Margherita Praticò con la regia di Mario Gori, erano presenti le ultime quattro Miss Italia, Martina Sambucini, Zeudi Di Palma, Lavinia Abate e Francesca Bergesio.