Incidente stradale sulla Flacca, gravemente ferito un 79enne di Sperlonga

SPERLONGA – Un uomo è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente avvenuto sulla strada regionale Flacca. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri intervenuti, l’uomo, un 79enne di Sperlonga, alla guida di una Fiat Panda che viaggiava in direzione di Terracina, ha sbandato per cause in corso di accertamento finendo contro lo spigolo di un muretto in cemento armato posto alla base del guardraill. Il ferito soccorso è stato poi elitrasportato al San Camillo di Roma