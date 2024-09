Invictus, a Sermoneta l’inizio della masterclass e la premiazione delle menzioni speciali

SERMONETA – Dopo l’Invictus School a Federico Vergari, è ancora occasione di premiazioni al Premio Invictus. Nella suggestiva cornice del Castello Caetani di Sermoneta, infatti, sono state decretate, nell’ambito del premio Extra Invictus, le menzioni d’onore dell’iniziativa ideata dalla casa editrice Lab DFG e giunta alla sua quinta edizione. Di seguito, l’elenco dei premiati.

RAI RADIO 1 SPORT: “Lebron James e l’America” di Simone Marcuzzi per 66thand2nd.

CORRIERE DELLO SPORT: “Dream Games: il mio viaggio fra partite leggendarie ed eroi che hanno scritto la storia del Basket” di Alessandro Mamoli per Rizzoli.

TUTTOSPORT: “Giocare come Dio comanda: Enzo Bearzot, ritratto intimo” di Giacomo Moccetti per Battaglia Editore.

SPORTITALIA: “Luciano Spalletti: il vincente” di Enzo Bucchioni per Tea Libri.

NETWEEK: “Se cadono tutti vinco io. Dino Zandego: cento storie vere al 90%” di Marco Pastonesi per Ediciclo Editore.

GUERIN SPORTIVO: “Un sogno a cinque cerchi” di Maria Cristina Pasqualetto per Albatros.

LIBEREMENTI: “Kvaradona: un miracolo georgiano” di Emanuele Giulianelli per SportPlus.

Sempre al castello di Sermoneta è anche iniziata la prima edizione della Masterclass Invictus: dodici giovani under 30, provenienti da tutta Italia, seguiranno una due giorni di lezioni che ruotano intorno al mondo dello storytelling sportivo. I docenti – Sandro Fioravanti, Katja Centomo, Federico Vergari, Dario Ricci e Marco Bellinazzo – avranno l’occasione di scovare e valorizzare potenziali talenti che avranno l’opportunità di firmare un contratto di collaborazione con la Lab DFG.

Domani, 12 settembre 2024, la finalissima alla corte di Palazzo Caetani a Cisterna di Latina. In quell’occasione scopriremo il vincitore della V edizione del Premio Invictus. Ricordiamo la cinquina finalista: “La piuma del ghetto” di Antonello Capurso per Gallucci Editore; “Ci alleniamo anche se piove” di Andrea Masciaga e Gianluca Bavagnoli per Rizzoli; “Drazen Petrovic” di Lorenzo Iervolino per 66thand2nd; “Il mio calcio furioso e solitario” di Walter Sabatini per Edizioni Piemme; “La forma dei sogni” di Andrej Longo per Sellerio Editore