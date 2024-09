La Fondazione Varaldo Di Pietro collabora con la Fondazione Mennea per l’evento: “Oltre il traguardo, Mennea per i quartieri”

LATINA – La Fondazione Varaldo Di Pietro di Latina, impegnata da anni per il sociale nel segno dei valori della solidarietà e dell’inclusione, prende parte alla manifestazione “Oltre il traguardo – Mennea per i quartieri”, che si terrà il 28 e 29 settembre 2024 a Napoli, nel cuore del Quartiere Sanità, promossa dalla Fondazione Pietro Mennea Onlus per la Ricerca e lo Sport. Una partnership che si rinnova, quella tra le due fondazioni, dopo che lo scorso anno le stesse hanno dato vita a una edizione speciale del prestigioso premio internazionale “Mecenate dello Sport”, dedicata alla memoria di un simbolo mondiale dei valori sportivi quale Pietro Mennea.

“Ringrazio la presidente della Fondazione Pietro Mennea Onlus per la Ricerca e lo Sport, Manuela Olivieri Mennea, per aver invitato la nostra fondazione al bellissimo evento di Napoli – afferma il dott. Giovanni Di Pietro, presidente della Fondazione Varaldo Di Pietro – Con la fondazione Mennea abbiamo una condivisione di valori comuni e anche i temi e gli obiettivi di questo evento sono affini ai nostri valori: promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport, diffondere i principi di legalità e rispetto delle regole, offrire accesso a spazi ricreativi, culturali e sportivi ai minori delle classi meno abbienti, sensibilizzare la comunità sui benefici di stili di vita sani e cooperativi. Sarà per noi l’occasione per affermare i nostri valori e daremo la possibilità ai presenti di poter conoscere il libro “The Call to Unite”, di Tim Shriver, uno straordinario affresco sui valori dell’inclusione e della solidarietà umana, che lo scorso anno abbiamo avuto l’onore di presentare negli spazi dello Zoo di Berlino, nel corso di un bellissimo evento internazionale”.

Alla manifestazione in programma a Napoli, alla presenza di numerosi ospiti del mondo giudiziario, forense e sportivo per parlare di cultura della legalità, oltre agli interventi delle istituzioni sul tema “Sport e Legalità”, i partecipanti potranno assistere a una serie di esibizioni sportive che vedranno coinvolte diverse discipline: dalla pallavolo al calcio, dalle arti marziali al paddle. Le competizioni saranno un’occasione per dimostrare come lo sport possa essere un veicolo di valori positivi e di inclusione.

Il programma prevede anche numerose attività culturali, con spettacoli itineranti, rappresentazioni teatrali e musicali che animeranno le vie del quartiere. La manifestazione si arricchirà con la proiezione del docufilm “Il Mennea segreto” .

Grazie al supporto della Fondazione San Gennaro, tutti gli eventi si svolgeranno presso il Centro Sportivo San Gennaro dei Poveri, un luogo simbolo per la comunità, che per due giorni diventerà il centro di una serie di attività che coniugano sport, cultura e legalità.

Tutte le informazioni, gli orari e i dettagli dell’evento potranno essere consultati sul sito webhttps://www.menneaperiquartieri.it.