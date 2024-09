Sport, natura e arte, in Piazza Berlinguer c’è “Tutti in piazza”

LATINA – Nell’ambito del “Patto di collaborazione complessa per la cura e la rigenerazione di Parco Berlinguer”, dal 25 al 29 settembre ha inizio il progetto di rigenerazione urbana “Tutti in Piazza”, un percorso di iniziative di sport e laboratori artistici per riattivare la partecipazione della cittadinanza in Piazza Berlinguer. Il progetto è realizzato con il sostegno del Comune di Latina e della Regione Lazio, è promosso dall’associazione IL MURO con il Comitato Latina Nord e l’associazione Ringrazio Prego Dono, con la direzione artistica di Jamila Campagna e con il Patrocinio di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto.

SPORT – Tornei e dimostrazioni sportive, e le “Piccole Olimpiadi”, eventi sportivi gratuiti e aperti a tutti, coordinati da Andrea Vita e Franco Lanzidei e accreditati nel calendario ufficiale della Settimana Europea dello Sport, apriranno le iniziative. Si tratta di un torneo di Calcio Sociale, un torneo pop di Basket con A.S.D. Umbria Jazz Latina, e poi dimostrazioni pratiche di Boxe con Pugilistica Leone e Baseball con gli istruttori ufficiali FIBS, Triathlon e atletica (corsa, lancio del peso, salto in lungo).

“Le iniziative – spiega in una nota Jamila Campagna – sono gratuite e favoriscono una partecipazione orizzontale di famiglie, bambini e adolescenti, con l’intento di avvicinare allo sport gli abitanti del quartiere, in un’ottica di condivisione tra varie fasce di età, favorendo al contempo lo scambio interculturale”.

ARTE – Nei giorni 27-28 settembre avrà inizio anche il percorso di arte partecipativa su Piazza Berlinguer, con i laboratori creativi, aperti a tutti e gratuiti, condotti dal team di Papiro – Laboratori del Fare condiviso: Francesca Lavagnini, Simona Strozzi, Jamila Campagna. “Il 27 settembre andremo alla scoperta del verde urbano con un’esplorazione botanica di Piazza Berlinguer, accompagnati da Bruno Fontanarosa, referente del Patto di collaborazione “Gli Alberi di Nascosa”, durante la quale i partecipanti potranno sperimentare la tecnica di stampa botanica della flora autoctona. Si prosegue poi il 28 settembre con la creazione di un album fotografico collettivo: i cittadini che vorranno partecipare saranno ritratti in foto e saranno invitati a scrivere un pensiero, un’idea, una parola su cosa rappresenta la piazza per loro”, aggiunge Campagna.

Calendario eventi sportivi e artistici della prima settimana di Tutti in Piazza:

25 settembre: incontro conoscitivo, avvio del torneo di Calcio sociale

26 settembre: Basket – Calcio Sociale

27 settembre: Baseball – Pugilato – Calcio Sociale. Esplorazione del verde urbano e stampa botanica.

28 settembre: Salto in lungo, Corsa perimetrica della Piazza, Torneo pop di Basket, Calcio Sociale. Ritratto fotografico della cittadinanza.

29 settembre: Triathlon (bici – corsa 100 metri – lancio del peso). Premiazioni

Orario 16 – 19

La rassegna Tutti in Piazza proseguirà con altri appuntamenti che saranno annunciati a breve.