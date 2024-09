Si lancia con il parapendio da Norma e precipita: tratto in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio

NORMA – Un parapendista è rimasto ferito ieri dopo essersi lanciato dalla rampa di Norma. E’ stato il Soccorso Alpino e Speleologico Lazio ad intervenire nel pomeriggio di domenica per soccorrere l’uomo, un 66 enne residente a Genzano che, subito dopo il decollo nei pressi del Parco Archeologico di Norba, è precipitato riportando una grave frattura al femore.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto è intervenuta l’eliambulanza della Regione Lazio, a bordo della quale viaggiavano il tecnico di elisoccorso del CNSAS, il medico e l’infermiere del 118. Contemporaneamente, una squadra di terra del CNSAS è stata attivata per supportare le operazioni di soccorso.

Vista la complessità dell’intervento e la necessità di raggiungere il ferito in un punto di difficile accesso, i tecnici del CNSAS hanno organizzato il trasporto a piedi in barella fino al punto di atterraggio dell’elicottero. Una volta a bordo dell’elicottero, l’infortunato è stato trasportato rapidamente presso l’ospedale Goretti di Latina per ricevere le cure del caso.

Sul posto anche i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.