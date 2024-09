Latina, ritrovato il gatto Rufy: era nascosto in un giardino

LATINA – E’ stato ritrovato il gatto Rufy, per il quale il proprietario ha offerto una cospicua ricompensa. Il micio grigio, affetto da una patologia cardiaca, era vicino a dove si era perso, nel giardino di una casa dove è rimasto nascosto per uscire solo di notte. Lo ha ripreso e localizzato una foto-trappola piazzata appositamente in zona dall’associazione Ricomincio da Ciro.

“Tutto è bene quel che finisce bene, sapevamo benissimo che Rufy non si poteva essere spostato troppo e infatti era in via Satrico dove lo abbiamo cercato più volte di sera e all’alba”, racconta Roberta Sarlo ricordando che statisticamente i gatti di casa per almeno cinque giorni non si spostano dalla loro zona. “Il bel Rufy aveva un bel posto, la notte usciva mangiava e poi tornava a nascondersi”. E’ stata la proprietaria del giardino a riuscire a prenderlo.

“Vorrei chiarire visto gli innumerevoli SMS che sto ricevendo che la ricompensa non sarà per @ Ricomincio da Ciro ma per i proprietari del giardino dove Rufy si era rintanato. Ora buona vita Rufy. Contentissimi per te”.