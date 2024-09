Latina, mille euro di ricompensa a chi riporterà a casa il gatto Rufy

LATINA – Ci sono mille euro di ricompensa per chi riporterà a casa Rufy, un gatto maschio di scottisch che si è perso nei giorni scorsi in Via Isonzo all’altezza di Gelatilandia. Il padrone lo cerca disperatamente anche perché l’animale al quale è molto legato assume una terapia specifica salvavita. “Ha bisogno di cure in quanto ha una malformazione cardiaca”, spiegano dall’Associazione Ricomincio Da Ciro che si occupa di animali smarriti oltre che di adozioni.

Una segnalazione è arrivata lunedì 16 settembre, un presunto avvistamento su via Isonzo al semaforo che si trova all’altezza del Bar Napoli.

Presumibilmente impaurito, Rufy potrebbe essersi nascosto. “Se qualcuno lo avesse preso per metterlo in sicurezza ci contatti al 3408571629”, è l’appello.