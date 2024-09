Terracina, lancia sassi contro i passanti e contro la polizia, poliziotti feriti

TERRACINA – Lanciava sassi contro pedoni e veicoli in transito in via Stradone della Valle nel pomeriggio del 29 agosto. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Terracina hanno arrestato un cittadino indiano indagato per il reato di resistenza e lesioni a P.U.. Quando l’equipaggio della Volante era giunto sul posto dopo la segnalazione di un cittadino, erano stati a loro volta colpiti da pietre scagliate da un uomo che tentava poi di darsi alla fuga.

Con non poca difficoltà il soggetto veniva bloccato e condotto negli Uffici del Commissariato di Terracina, dove strattonava e afferrava con violenza, sempre nel tentativo di sottrarsi al controllo, i due poliziotti che lo avevano in custodia, entrambi costretti a ricorrere alle cure mediche al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Terracina. Hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in 5 e 6 giorni.

Tenuto conto di quanto accaduto l’uomo, un cittadino indiano, è stato arrestato e il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Latina ha disposto per lui il processo con rito direttissimo al termine del quale l’arresto è stato convalidato e l’indagato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma.