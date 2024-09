Nasce l’Associazione Francesco Mansutti Ets. Il papà Franco: “Un torneo di basket, due borse di studio e un evento sulla legalità. Lo ricorderemo così”

(la foto della conferenza stampa è di Marianna Lanza)

LATINA – Un torneo di basket il cui il vincitore non sarà una squadra, ma il giocatore che osserverà, più degli altri, i principi del fair play. Muove i primi passi l’associazione costituita per ricordare Francesco Mansutti, il ragazzo di Latina scomparso tragicamente all’età di 26 anni, a marzo 2023, nata su impulso degli amici e costituita dalla famiglia per celebrare alcuni dei valori che si legano meglio al suo ricordo, quelli scelti e vissuti da lui, prima da studente, poi da imprenditore, sempre da sportivo con la grande passione per la pallacanestro.

“L’Associazione Francesco Mansutti Ets, è stata costituita per proseguire l’importante eredità lasciata da Francesco nei settori in cui ha dedicato la sua vita. Abbiamo assecondato la spinta di chi gli voleva bene e pensiamo che ne sarebbe contento e orgoglioso”, dice il papà Franco Mansutti presentando, presso la sede di SMG Latina, in via Nascosa “Un canestro per te 2024 – Torneo a squadre in ricordo di Francesco Mansutti”. La manifestazione sportiva si svolgerà a Roma il 21 e 22 settembre 2024, presso il Pontificio Oratorio di San Paolo, in Viale San Paolo 12 dove Francesco ha giocato a lungo. Ma la seconda edizione, il prossimo anno, si terrà proprio a Latina. Per questo alla conferenza stampa erano presenti anche la sindaca di Latina Celentano e l’assessore allo sport Andrea Chiarato.

“Con l’associazione ricorderemo Francesco con iniziative in tutti e tre i campi nei quali si era impegnato: lo sport, appunto con il torneo di basket; poi il 3 ottobre alla Luiss con due borse di studio, una per la triennale e una per la magistrale, che saranno consegnate alle migliori tesi nel settore agroalimentare, quello cui Francesco si era dedicato negli ultimi tempi, nell’università dove si era brillantemente laureato. Il terzo evento riguarda la legalità ed è per gli studenti delle scuole. Lo organizzeremo il 16 marzo, che è il giorno in cui Francesco ci ha lasciato. Ne abbiamo tenuto già uno quest’anno al Liceo Classico, lo rifaremo, sempre al Liceo Classico”, aggiunge Franco Mansutti.

Intanto risuona il motto scelto per il torneo di basket: Never Give Up, non mollare mai: “Perché lui era così, nello sport, nello studio, nel perseguire la legalità. Anche da ultimo, quando si era dedicato al lavoro di imprenditore, diceva: “Si possono perseguire profitti restando nella legalità. Ecco, lo voglio ricordare così”.