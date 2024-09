Settimana Europea dello Sport, in piazza del Popolo in corso l’allestimento del villaggio

LATINA – Sarà inaugurato oggi pomeriggio il Villaggio dello Sport che sarà aperto a Latina per la Settimana Europea dello Sport (dal 23 al 30 settembre). All’iniziativa, organizzata dal Comune, e che coinvolge l’intera “Pontina” Comunità Europea dello Sport 2024 (Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi, Maenza, Priverno, Pontinia, San Felice Circeo e Formia), partecipano oltre quaranta associazioni e società sportive del territorio provinciale.

Il taglio del nastro è previsto alle 17,30 in piazza del Popolo, alla presenza delle istituzioni regionali, provinciali, comunali e sportive, ma anche dei rappresentanti dell’associazionismo sportivo e sociale, e dei vertici nazionali e regionale di Aces, con il presidente nazionale Vincenzo Lupatelli. In caso di maltempo, la cerimonia inaugurale sarà spostata nella Sala De Pasquale del Comune. Un piano “b” necessario vista l’allerta maltempo lanciata dalla protezione civile del Lazio.

“Non ci spaventa l’acquazzone previsto, gli sportivi sono abituati a praticare anche con il maltempo – dice l’assessore allo sport Andrea Chiarato – Con il taglio del nastro del Villaggio dello Sport nel centro storico di Latina si inaugura una settimana ricchissima di eventi con focus di rilevanza nazionale ed europea come mai fino ad ora – ha ricordato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – Ringrazio l’Aces, il Coni, il Comitato italiano paralimpico e tutti i sindaci e i delegati allo sport dei comuni facenti parte della ‘Pontina’ comunità europea dello sport 2024 per la partecipazione. In una manifestazione che per altro dura una settimana, non è facile vedere l’adesione di così tanti enti in un unico luogo”.

L’assessore Chiarato su Gr Latina