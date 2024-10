Vigili del fuoco, si insedia il nuovo comandante di Latina Piergiacomo Cancelliere

LATINA – Si è svolto nella giornata di ieri l’avvicendamento con il passaggio di consegne e la cerimonia di benvenuto al nuovo Comandante Piergiacomo Cancelliere. A fare gli onori di casa, per l’ultima volta, il Comandante uscente Luigi Capobianco con il personale operativo e amministrativo schierato nel piazzale interno della sede centrale di Latina.

“Sono sereno di lasciare questo comando e il territorio nelle mani di un collega e amico. Questo è il territorio delle mie origini, tornerò da privato cittadino e qui sicuramente lascio un pezzo di cuore”, ha detto l’ex comandante che ora assumerà la guida del Nucleo investigativo antincendi del corpo nazionale.

Il neo comandante Cancelliere, arrivato dal comando di Rimini, ha incontrato e salutato tutto il personale e si è poi intrattenuto con la stampa: “Per me sarà difficile fare meglio”, ha detto e sugli obiettivi: “Grande attenzione sarà dedicata alla sicurezza e alla prevenzione. Quello di Latina è un territorio lungo e questo rappresenta una difficoltà. Inoltre la provincia ha poli industriali importanti e c’è bisogno di lavorare molto sul fronte della sicurezza e della corretta prevenzione. L’obiettivo è far crescere la cultura della sicurezza in tutti i cittadini”.