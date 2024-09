Specie aliene (e granchio blu) se ne parla sulla spiaggia di Sabaudia con Giampiero Sammuri

SABAUDIA – Il granchio blu ha letteralmente invaso Sabaudia creando qualche problema negli ambienti del Parco Nazionale del Circeo. Ma quali problemi? E con quale livello di impatto? Per saperne di più se ne parlerà nell’incontro dal titolo di “Le specie aliene invasive: una minaccia per la biodiversità”, organizzato dall’istituto Pangea Ets in collaborazione con l’Ente Parco del Circeo e lo stabilimento balneare Saporetti che lo ospiterà venerdì 6 settembre alle 18,30, con il patrocinio della Pro Loco Sabaudia.

In dialogo con chi vorrà partecipare all’incontro, ci sarà l’esperto Giampiero Sammuri, biologo e specialista in amministrazione pubblica, esperto di aree protette e autore di oltre 30 pubblicazioni in campo zoologico e ambientale, attuale presidente del Parco dell’Arcipelago Toscano.

Introdurranno l’incontro la commissaria dell’Ente Parco Nazionale del Circeo Emanuela Zappone e il direttore Stefano Donati. L’ingresso è libero.