Basket, la Benacquista torna in campo mercoledì contro Rieti

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è pronta a scendere nuovamente in campo per la seconda giornata di campionato. Il palco sarà quello del Palasport di Cisterna di Latina, che anche quest’anno ospiterà le gare casalinghe dei nerazzurri (almeno in parte, considerando che 5 partite andranno in scena a Ferentino). L’avversario sarà la Npc Rieti con palla a due alle ore 20:30 di mercoledì 2 ottobre.

Dopo la prestazione decisamente sottotono di domenica in quel di Chieti, gli uomini guidati da Coach Origlio hanno una grande voglia di riscatto e sono intenzionati a dimostrare la loro capacità di reagire.

La caratura dell’avversario è sicuramente di buon livello, lo conferma anche la vittoria d’esordio ottenuta ai danni di Fabriano dopo un tempo supplementare.

Latina proverà a sfruttare anche il fattore campo, contando sul sostegno e il calore dei propri tifosi.