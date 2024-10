Campionato e Coppa Europea, doppio match per l’Adattiva Pontinia

LATINA – Inizia il tour de force per l’Adattiva Pontinia, la formazione impegnata nel campionato di pallamano di serie A1 femminile e anche nell’Ehf European Cup. La squadra allenata da Nikola Manojlovic dovrà giocare due sfide a distanza molto ravvicinata: prima il campionato, che prevede la partita casalinga con il Lions Sassari in programma domani pomeriggio (mercoledì 2 ottobre) alle ore 17:00 e poi il debutto stagionale in European Cup sabato prossimo (5 ottobre) alle ore 18:00 contro il Malaga Costa del Sol. Entrambe le sfide sono in programma al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia e sono a ingresso gratuito.

«La nostra realtà è ormai consolidata a livello nazionale, visto che ogni anno riusciamo a competere per il vertice della classifica del massimo campionato italiano, e allo stesso tempo siamo pronti per vivere insieme al nostro pubblico l’appuntamento con la coppa europea che darà la possibilità anche agli sportivi internazionali di conoscere la nostra realtà sportiva e il nostro territorio – spiega il presidente Mauro Bianchi – Iniziamo questo doppio appuntamento con la partita con il Sassari e mi aspetto una sfida tutta giocare con il consueto e gradito supporto del pubblico, idem per la sfida di sabato nella coppa europea. Tutto questo è molto importante per noi e anche per i nostri sponsor che hanno una visibilità raddoppiata anche in campo continentale, con la speranza di poter fare un percorso più lungo possibile».

In campionato il Pontinia ha iniziato la stagione con due successi consecutivi: al debutto in trentino con il Mezzocorona (23-29) poi l’altra vittoria casalinga 34-26 con il Casalgrande Padana prima di incappare nella sconfitta in casa del Cassano Magnago (25-22), uno scivolone maturato solo nel finale dopo un match giocato in equilibrio. Alla luce di questi risultati l’Adattiva Pontinia ha quattro punti ed è attualmente in quinta posizione con 85 gol realizzati. Nelle competizioni internazionali la sfida di sabato (valida per il round 2) sarà molto importante perché il Pontinia è alla sua terza partecipazione consecutiva.

Il match contro il Sassari sarà arbitrato dagli arbitro Marcello Carrino e Stefano Pellegrino.

(nella foto di Mirko Lauretti, Luisella Podda al tiro)