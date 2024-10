Cardan inaugura a Latina il suo Viaggio in Italia: Grand Tour in una serie di dipinti

LATINA – Sarà inaugurata sabato 12 ottobre nello spazio della Galleria d’Arte Rosati di via Cesare Battisti, 9 a Latina, l’esposizione del pittore Carlo D’Antonio in arte Cardan. E’ il suo personale Viaggio in Italia, un Grand Tour attraverso una serie di opere tratte dalla produzione dell’artista che rivisita luoghi fisici e dello spirito decantati da poeti e scrittori nella storia.

“Cardan non ha perso l’abilità distintiva di porsi fra l’astratto e la rappresentazione fedele di quanto visto – spiega nel suo testo critico Gianni Caputo – … In questo senso non sia d’inganno l’approccio minimale alla rappresentazione di scorci iconici delle più importanti città italiane, interpretazione dichiarata dell’esperienza del Grand Tour, poiché la sintesi operata da Cardan nel modo di figurare le proprie realtà, è frutto di scelte che guardano

oltre il mero significato del singolo segno”.

Il vernissage è fissato per le 17:00.

Orari

Sabato 12 ottobre

dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Domenica 13 ottobre

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00