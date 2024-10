Arcigay Latina attiva la “Queer Line”, risponde Pietro Turano, Tiziano Ferro voce narrante

LATINA – Sarà attivo da oggi, 11 ottobre, il numero verde 800 77 65 99 la “Queer Line” di Arcigay Latina a supporto della comunità LGBTQIA+. Si tratta di una linea telefonica dedicata all’emergenza, al supporto e alle informazioni, che sarà attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, spiegano dall’associazione che la inaugurerà ufficialmente alle ore 19:00 presso la sua sede con ospite speciale Priscilla, celebre giudice del programma “Drag Race Italia”, che darà il via all’evento.

Durante la serata verrà presentato il servizio nel dettaglio e sarà lanciato il video promozionale realizzato per l’occasione, accompagnato dalla voce narrante di Tiziano Ferro, che ha voluto sostenere la causa.

Durante gli orari di call center, dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sarà possibile parlare direttamente con operatori e operatrici qualificati per offrire assistenza. Al di fuori di questi orari, la linea sarà comunque attiva per situazioni di emergenza, con una persona in reperibilità pronta a rispondere alle chiamate.

La particolarità di questo servizio risiede anche nella voce che accoglierà gli utenti al momento della chiamata: quella di Pietro Turano, noto attivista e attore impegnato nella tutela dei diritti della comunità LGBTQIA+.

“La Queer Line – aggiungono da Arcigay – si propone di essere un punto di riferimento sicuro per chiunque abbia bisogno di assistenza, supporto o semplicemente di un ascolto attento. La comunità LGBTQIA+ merita una rete di protezione e questo nuovo servizio è un passo concreto in quella direzione”.