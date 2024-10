Il Gruppo Giovani di Amnesty porta a Latina Patrick Zaki

LATINA – Patrick Zacki arriverà a Latina per la prima volta, in occasione di un appuntamento promosso e organizzato dal Gruppo Giovani Amnesty International di Latina in collaborazione con la Rete degli Studenti Medi.

L’attivista egiziano dei diritti umani che studia all’università di Bologna ed è stato detenuto ingiustamente a lungo nel suo Paese riacquistando la libertà a luglio dello scorso anno, arriverà nel capoluogo pontino venerdì 25 ottobre alle 21:00 al Museo Giannini, in via Oberdan 13/A a Latina.

“Durante l’incontro – spiegano i giovani di Amnesty Latina – , Patrick condividerà la sua straordinaria storia e parlerà di altre figure coraggiose che, come lui, si battono per la giustizia e la libertà in tutto il mondo”. L’evento si inserisce all’interno della campagna #IoMiAttivo e della maratona di firme “Write for Rights” di Amnesty International, una campagna globale che raccoglie firme per supportare le lotte di altri attivisti e attiviste che come Patrick si schierano a difesa dei diritti umani.