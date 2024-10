Don Francesco Fiorillo presenta “Funamboli” dedicato ai genitori che hanno perso i figli

FONDI – E’ uscito il 30 settembre e sarà presentato domenica a Fondi, il nuovo libro di Francesco Fiorillo, il sacerdote che guida il Monastero di San Magno. “Funamboli. Genitori che camminano sul filo dell’oltre”, è il doloroso tema scelto per la pubblicazione (Edizioni San Paolo, pagg. 200, € 16). La prefazione è dello scrittore Daniele Mencarelli autore di Tutto chiede salvezza da cui è nata anche una serie tv di successo.

“Non è solo un libro, per me è un percorso, un viaggio, un’esperienza che spero possa essere un seme di speranza per non cadere più nella disperazione”, spiega Don Fiorillo. Il libro infatti nasce dall’accompagnamento dei genitori a cui è morto un figlio o una figlia.

Il libro sarà presentato domani, domenica 6 ottobre, alle ore 16 presso il Monastero di San Magno. “Sarà un momento d’attenzione e profondità sul dolore più grande, sulla possibilità di trasformarlo in amore. Proveremo con l’aiuto della musica e della lettura di entrare in punta di cuore nello spazio delicato del dolore”.

Con Don Fiorillo ci saranno Sandro Sposito alla chitarra e pianoforte, Antonietta Caporiccio alla voce, Giuseppe Pestillo voice recitante, leggerà alcuni brani, mentre Annamaria Aprà condurrà l’intervista.