Pera Toons ospite di Radio Immagine: “Fiero di lavorare con Tunué”

L’INTERVISTA – Ai microfoni di Radio Immagine, il fenomeno dei fumetti ha parlato del suo successo e del suo ultimo libro “Ridere”, edito da Tunué. L’autore italiano più venduto fa tappa a Latina in occasione del tour di firmacopie organizzato in collaborazione con Mondadori Bookstore, che si terrà nel pomeriggio al Centro Commerciale LatinaFiori.

Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini che seguono con affetto Alessandro Perugini, questo il vero nome del fumettista e content creator che ha saputo costruire una community sui social che conta in totale oltre 5 milioni di affezionati. Il successo di Pera Toons? Innanzitutto porsi un obiettivo, la passione per ciò che si fa e… “un pizzico di fortuna”, come ha spiegato lui stesso in diretta a Radio Immagine.

“Ridere” racconta la gita al Museo di Storia Naturale di Pera, Kenny ed Ely. Una storia che prende improvvisamente una piega inaspettata ma che, rassicura Pera Toons, non trascura le consuete battute e freddure che lo hanno reso uno dei fenomeni più amati tra i più giovani. Ascolta l’intervista completa a cura di Elisabetta De Falco.

L’appuntamento

È dunque venerdì 4 ottobre a partire dalle ore 15.00 presso LatinaFiori. Per partecipare è necessario acquistare il libro al Mondadori Bookstore e ritirare il pass al desk dedicato nel centro commerciale o direttamente in libreria in fase di acquisto. Sul pass sarà indicata la fascia oraria.