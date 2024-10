La dispensa di bilanciamo… dalla spesa alla tavola”: Giulia Biondi presenta il suo ultimo libro

FONDI – Sarà presentato mercoledì 16 novembre (alle 10) a Palazzo Caetani a Fondi “La dispensa di bilanciamo… dalla spesa alla tavola”, ultimo libro di Giulia Biondi, laureata in biologia della nutrizione, che ha brevettato il metodo Bilanciamo® ed p autrice di diversi bestseller sulla nutrizione. L’occasione la Giornata Mondiale dell’Alimentazione.

Meglio la pasta o il riso? Devo evitare il cornetto a colazione? Quante uova posso consumare alla settimana? Quali sono le porzioni giuste per dimagrire? E se faccio attività fisica? Sono alcune delle domande alle quali Giulia Biondi prova a rispondere nel suo ultimo lavoro.

L’autrice, molto seguita anche sui social grazie al suo modo di comunicare semplice e diretto, avrà in platea un gran numero di ragazzi delle scuole superiori della città che avranno la possibilità di prendere una pausa di un paio d’ore dalle lezioni tradizionali per approfondire il tema dell’alimentazione correlato all’attività fisica e non solo.

L’evento, che rientra nel programma ufficiale della Comunità Pontina dello Sport, è promosso dal Comune di Fondi e gode dei patrocini del Sistema Bibliotecario del Sud Pontino, del Mof e del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Interverranno il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale, il direttore del Parco Lucio De Filippis, il presidente del Sistema bibliotecario del Sud Pontino Gianluca Taddeo e il direttore del Mof Roberto Sepe. Introdurrà i lavori l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro.