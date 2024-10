In carcere per rapina aggravata, arriva anche la sorveglianza speciale per Carmine Di Silvio

LATINA – Arriva la sorveglianza speciale per Carmine Di Silvio, 34enne di Latina appartenente a una nota famiglia criminale e attualmente detenuto. Il provvedimento chiesto dal Questore di Latina Fausto Vinci, è stato emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, e consentirà un maggiore controllo e l’applicazione di restrizioni alla libertà anche quando l’uomo sarà fuori dal carcere.

Il quadro di pericolosità sociale era stato delineato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Latina dopo i numerosi problemi con la giustizia avuti da Di Silvio “rendendosi autore di condotte penalmente rilevanti, tra cui rapina aggravata, estorsione, violazione della legge sugli stupefacenti, evasione, minacce” e “ponendo in essere con sistematicità reati contro il patrimonio e contro la persona ed accompagnandosi a soggetti intranei alla criminalità organizzata”. Per questo due anni fa aveva ricevuto l’avviso orale del Questore.

Evaso di recente dagli arresti domiciliari disposti nell’ambito di un procedimento penale per rapina aggravata a suo carico, in carcere ha accumulato diversi procedimenti disciplinari per atteggiamenti offensivi e minatori nei confronti degli operatori penitenziari e di altri compagni di cella.

Pericolosità sociale considerata attuale e grave che ha comportato l’applicazione della sorveglianza speciale, per la durata di 2 anni con obbligo di soggiorno. La misura sarà scontata dall’uomo al termine dei procedimenti penali a suo carico.