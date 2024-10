Aprilia, scavalca la barriera del cavalcavia per gettarsi: giovane salvata da un passante e dai carabinieri

APRILIA – Notata da un automobilista mentre scavalcava la barriera di protezione del cavalcavia del quartiere Montarelli sulla Pontina, è stata salvata una ragazza che aveva deciso di togliersi la vita. I fatti nel pomeriggio di venerdì quando, ricevuta la segnalazione del passante, è stata immediatamente attivata la pattuglia dei carabinieri presente in zona, impegnata in un servizio di controllo del territorio. Il primo a giungere sul posto è stato però il Comandante della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia che, supportato dall’uomo che aveva dato l’allarme, è riuscito a trarre in salvo la ragazza, bloccandola ed evitando che riuscisse a portare a termine il proposito suicida. La giovane è stata poi trasferita al “Santa Maria Goretti” di Latina.