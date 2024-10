Adozioni. Grazie al centro adozioni di Gaeta Luca, Maria e Daniel sono finalmente una famiglia

GAETA – Questa mattina il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese ha ricevuto nel suo ufficio il piccolo Daniel arrivato dalla Colombia con mamma, papà e l’avv. Alessia Maria Di Biase, referente del centro adozioni internazionali del Comune di Gaeta che ha seguito la coppia nella procedura adottiva in collaborazione con l’ente La Maloca.

Daniel accolto unitamente all’assessore all’istruzione Gianna Conte, ha subito scartato i regali che sono stati preparati per lui e ha poi raccontato dell’arrivo in Italia, del cibo che ama mangiare, della scuola che tra poco inizierà a frequentare.

Il bambino è apparso sereno e felice della sua nuova famiglia; perfettamente a suo agio nel ruolo di “piccolo Sindaco”. Ha raccontato la festa a sorpresa che ha ricevuto al suo arrivo, i tanti regali e messaggi d’affetto da parte di tutta la comunità di Terracina dove la coppia risiede.

I genitori, visibilmente emozionati e commossi, sono ancora increduli di aver realizzato questo grande sogno che sembrava non arrivare mai.

La coppia si è rivolta al centro adozioni per iniziare la procedura pensando di dover attendere anni prima di poter concludere il percorso. E invece, dopo aver depositato domanda presso il tribunale dei minori di Roma ha ottenuto dopo circa un anno il decreto di idoneità all’adozione internazionale. Conferito il mandato all’Ente Maloca dopo soli nove mesi di attesa ricevono la proposta di abbinamento e a distanza di qualche mese volano in Colombia per abbracciare il piccolo Daniel.

Oggi Luca, Maria e Daniel sono finalmente una famiglia. «L’adozione di un bambino o di una bambina – dichiara il sindaco Cristian Leccese – è un viaggio esistenziale complesso. Come tutti i viaggi veri, ha i suoi momenti di trepidazione, di attesa, di entusiasmo; e i giorni bui dello scoramento. Il percorso comincia con l’attesa di un figlio che non sai quando e se arriverà; per poi dipanarsi fino all’integrazione nel nuovo ambiente, all’adolescenza e, a un certo punto, anche alla voglia di tornare alle proprie radici. La gioia di questa famiglia, che stamane ho incontrato, è anche la mia gioia. Vedere così insieme Luca, Maria e Daniel mi ha commosso, il loro percorso appena avviato sarà certamente caratterizzato da tanto amore. »