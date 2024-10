La consigliera comunale di Latina Pina Cochi commissaria della Lega a Sezze

LATINA – La consigliera comunale della Lega Pina Cochi è stata nominata commissaria del partito a Sezze. ne danno notizia il coordinatore provinciale Massimo Moni e la deputata Giovanna Miele.

“In bocca al lupo alla collega e amica Pina Cochi, nominata commissario della Lega nel comune di Sezze da parte del nostro segretario provinciale Massimo Moni. Pina ha le competenze giuste e una grande conoscenza del territorio con cui saprà certamente affrontare questa sfida nel migliore dei modi. Il nostro partito è ben radicato in provincia di Latina e scelte come questa non fanno altro che rafforzare la nostra struttura per intercettare al meglio le esigenze e i bisogni dei territori”, dichiara la deputata pontina della Lega Giovanna Miele.

“Pina Cochi è il nuovo commissario della Lega nel Comune di Sezze. È la persona giusta per avviare una riorganizzazione in un territorio strategico. La Lega scommette sui territori e lo fa attraverso la scelta di donne e uomini che coniugano esperienza, competenza e aderenza”, dice Moni.