Basket, la Benacquista presenta squadra e staff e proietta le immagini del “PalaLucio”

(le foto sono di Marika Torcivia per Benacquista Assicurazioni Latina Basket)

LATINA – Fanno sognare una ripartenza sportiva per Latina le immagini del “PalaLucio”, il palasport che la famiglia Benacquista ha progettato e proposto al Comune di Latina di realizzare in Viale Pennacchi, nell’area ex Onorati, e che attende ora i passaggi dell’iter autorizzativo in urgenza. Il nome c’è già ed è quello del commendatore che ama il basket, che ne ha fatto una specie di missione e che ha trasmesso la passione a tutta la famiglia. “E’ una delle cose decise, il nome di nostro padre vale più di uno sponsor”, dice la figlia Sabrina Benacquista.

Il video con le immagini del progetto è stato proiettato per la prima volta ieri sera da Aria dove si è svolta alla presenza della prefetta Vittoria Ciaramella, del questore Fausto Vinci e comandante provinciale dei carabinieri Cristian Angelillo, la presentazione della squadra, dei dirigenti, dello staff tecnico e dei giovanissimi del minibasket. A fare da padroni di casa con il patron, i figli Massimiliano e Sabrina e il genero Mariano Bruni (general manager).

Non è stato casuale il giorno scelto: la vigilia della prima partita in casa del campionato di serie B per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket allenata da coach Agostino Origlio (vice Francesco Trimboli, assistente Alessandro Bagni, preparatore atletico Alessio Pistello). Si gioca stasera alle 20,30 (mercoledì 2 ottobre) contro Npc Rietial al Palasport di Cisterna che sarà il campo di casa (quasi sempre perché cinque partite dovranno essere giocate a Ferentino).

“E’ stato un modo per dare il nostro in bocca al lupo ai ragazzi della prima squadra che giocheranno la prima partita in casa, ma era anche l’occasione per mostrare la nostra società, che è radicata ed è sempre la stessa, che parte dai bambini di cinque anni e arriva alla squadra di livello nazionale. Un modo per dire grazie a tutte le persone che ci sono vicine e per dare uno spunto di speranza a tutti coloro che amano il basket, perché abbiamo presentato il progetto del Palazzetto, un centro sportivo e di aggregazione che avrà anche aule studio per i ragazzi che potranno così allenarsi e studiare. E’ pensato come luogo per eventi sportivi e culturali. I 90 giorni dalla presentazione stanno per scadere, poi dovrà esserci un passaggio in consiglio comunale, quindi i lavori che speriamo rapidissimi per poterlo avere pronto prima della prossima stagione agonistica. Dovremo essere bravi a scegliere le ditte, non mi aspetto che ci saranno intoppi”.

Il racconto di Sabrina Benacquista