LATINA – Dalle prime ore di questa mattina sono in corso controlli e perquisizioni in varie zone di Latina. Era ancora buio quando un elicottero ha preso a sorvolare la città, prima sul centro cittadino, poi allargando il suo raggio si è a lungo fermato sulla zona di Campo Boario. In azione contemporaneamente su obiettivi diversi Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza che cercano armi e droga.