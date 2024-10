Dirigenti scolastici, il Tar del Lazio dà ragione al Ministero: nel Lazio via libera a 25 nomine, tre a Latina

LATINA – Arriva il via libera alla nomina di nuovi presidi, anche in provincia di Latina. Per la precisione 519 in tutta Italia, 25 nel Lazio, 3 in provincia di Latina. La vicenda si sblocca dopo la pronuncia del Tar che, nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024, ha respinto i ricorsi presentati da alcuni ricorrenti, dichiarando legittima la procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici del ministero dell’Istruzione. Si tratta del concorso che si è svolto nel 2017.

Con la decisione dei giudici amministrativi, decade la sospensiva disposta ad agosto per la graduatoria che era rimasta quindi congelata, e potranno essere immessi in ruolo i nuovi dirigenti che andranno a sostituire i “reggenti”.