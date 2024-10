Esercitazione Elettra: nella sede della 4° Brigata Telecomunicazioni prova generale di intervento simulando una calamità naturale

LATINA – Circa duecento persone, tra cui cento militari della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo e altrettanti appartenenti a nuclei di protezione civile e Croce Rossa, hanno preso parte lunedì nella sede di Borgo Piave ad una prova generale di intervento simulando lo scenario di una calamità naturale, nell’Esercitazione “Elettra” nata con lo scopo di verificare la capacità di dispiegamento dei servizi CIS (Communications and Information Systems) in supporto alle attività operative dell’Aeronautica Militare ed accrescere la cooperazione civile-militare in caso di eventi calamitosi, in coordinamento con la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana. Da parte dei militari, la dimostrazione di come gestire le comunicazioni interrotte da un evento catastrofico.

“Per l’attività esercitativa è stato simulato lo scenario di “un evento catastrofico che, oltre a causare numerose vittime, ha ridotto drasticamente l’operatività di strutture civili, ivi compreso il principale aeroporto civile, compromettendo così la capacità di trasporto aereo, in applicazione dei protocolli di sicurezza per il trasporto di pazienti con gravi traumi verso nosocomi attrezzati. Inoltre, si ipotizzano attacchi informatici finalizzati a mettere fuori servizio le infrastrutture critiche e i sistemi di comunicazione al fine di inficiare la condotta delle operazioni di soccorso”. In tale scenario simulato”, spiegano in una nota dalla 4ª Brigata che ha attivato un piano difensivo e di emergenza sanitaria realizzando “un’architettura di rete CIS” con rilevazione radar con sensori, comunicazioni radio e telefono, comunicazioni difesa locale, servizi telematici e meteo, distribuita sui siti geografici di Borgo Piave, Borgo Sabotino e Jacotenente in provincia di Foggia.

I militari dell’Aeronautica Militare hanno anche supportato l’allestimento di un ospedale da campo e strutture di cura realizzate dalla C.R.I, mentre la Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Latina, dopo aver allestito le sue strutture logistiche ha assicurato al personale impegnato nell’area di esercitazione, il servizio di mensa.

Coinvolti mezzi e personale di Enti e Reparti dell’Aeronautica Militare tra cui la Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (D.A.S.A.S.) di Pratica di Mare, i Reparti Tecnici di Comunicazione di Linate (MI) e Bari, il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati (RESIA) di Roma, il Reparto Gestione Innovazione Sistemi di Comando e Controllo (REGISCC) di Pratica di Mare, il 3° Stormo di Villafranca, la 131a Squadriglia Radar Remota di Jacotenente (FG), oltre alla Brigata Controllo Aerospazio di Poggio Renatico (FE), il 4° Stormo di Grosseto, il 70° Stormo di Latina, il 32° Stormo e il Centro Eccellenza Aeromobili a Pilotaggio Remoto di Amendola (FG). Per questa edizione hanno partecipato anche il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana (C.R.I) e la Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Latina.

Dopo il dispiegamento di tutti gli assetti coinvolti, l’esercitazione è passata nella cosiddetta fase “LIVEX” in cui sono state osservate le capacità di reazione delle unità organizzative coinvolte di fronte a “injects” simulanti situazioni critiche e complesse che potenzialmente possono verificarsi nella realtà.

Ad assistere all’esercitazione anche la Prefetto di Latina, S.E. Dott.ssa Vittoria Ciaramella, il Comandante Logistico dell’Aereonautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, il Vice Presidente e Supervisore Volontariato e Protezione Civile dell’ Associazione Nazionale Carabinieri, Generale Corpo d’Armata (riserva) Claudio Vincelli, il Colonnello (in congedo) Gerardo Di Ruoco, in rappresentanza dell’Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario della C.R.I., il Questore di Latina, dott. Fausto Vinci e il Vice Sindaco di Latina, dott. Massimiliano Carnevale . Dopo il briefing e la visita agli assetti rischierati a Borgo Piave, le Autorità hanno assistito ad una simulazione di trasporto aereo di feriti e intervento di primo soccorso che ha visto protagonisti il personale sanitario del campo, i quali dopo aver ricevuto un ferito trasportato da un elicottero AW139 del 15° Stormo – 85° Gruppo CSAR (Combat Search & Rescue) hanno attivato le procedure di soccorso sanitario d’urgenza con una equipe formata da personale medico e infermieristico della C.R.I. e della 4ª Brigata.

Il Prefetto di Latina, Ciaramella complimentandosi per l’organizzazione ha sottolineato “…quanto sia importante questo addestramento congiunto tra la Forza Armata e le altre organizzazioni ed Enti dello Stato, come in questo caso con Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e l’Associazione Nazionale Carabinieri – Protezione Civile, per essere sempre pronti in ogni circostanza a intervenire per la salvaguardia della collettività”.

Il Comandante del Comando Logistico dell’A.M., Generale di Squadra Aerea Conserva ha evidenziato: “L’esercitazione ELETTRA segna una tappa importante essendo arrivata alla sua ottava edizione ed ogni volta è sempre più sfidante. L’edizione di quest’anno è finalizzata a testare la capacità di cooperare con la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri per gestire il flusso di comunicazioni nelle sale operative di controllo durante una situazione d’emergenza. Tutto ciò è stato possibile grazie anche a una pianificazione accurata nei minimi dettagli e di un addestramento continuo, entrambi aspetti essenziali affinché la Forza Armata si trovi sempre pronta a intervenire, in sinergia con le altre organizzazioni ed Enti dello Stato: una squadra sempre più allargata che sia in grado di operare con perfetto sincronismo.”

Il Comandante della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave, Generale di Brigata Pietro Spagnoli ha rimarcato i risultati ottenuti dal Personale dell’Aeronautica Militare impegnato nell’esercitazione”… grazie all’addestramento quotidiano e le capacità acquisite (sia in campo nazionale sia all’estero), ai mezzi e alle tecnologie, impiegabili sia nelle operazioni militari sia in quelle civili di soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali. Inoltre tali mezzi e tecnologie vengono utilizzate per garantire la sicurezza dello spazio aereo nazionale durante importanti eventi, come quello del recente G7 che ha visto l’impiego di sistemi tecnologici all’avanguardia in dotazione all’ Aeronautica Militare oppure durante eventi sportivi quali i recenti Internazionali di Tennis e Campionati Europei di Atletica Leggera entrambi svoltisi a Roma, occasioni nelle quali l’Aeronautica Militare ha fornito un servizio di previsioni meteorologiche “sul posto”. Un particolare ringraziamento va al personale della C.R.I. e alle donne e gli uomini dei volontari della Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri di Latina che con la loro partecipazione e alacre operato hanno reso più “realistica” l’esercitazione.