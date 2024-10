Tutto pronto per la “Campestre Oasi di Ninfa”, una delle tappe più suggestive del Grande Slam

CISTERNA – Il Comitato Territoriale UISP APS di Latina è mobilitato in questi giorni per organizzare in ogni dettaglio la 22esima edizione di una delle tappe più suggestive del Grande Slam “Natalino Nocera”: la “Campestre Oasi di Ninfa”. La gara podistica all’interno del Parco Naturale “Pantanello”, nell’affascinate contesto di uno dei Giardini più belli del mondo, si correrà domenica 6 ottobre con raduno fissato alle 7.30 e start due ore dopo. Podisti provenienti da tutta la regione si sfideranno lungo un percorso di circa 8 chilometri attraverso gli angoli incontaminati di uno spettacolare paesaggio.

L’UISP ha previsto anche la possibilità di effettuare una camminata aperta a tutti, su un percorso ridotto rispetto a quello della corsa. Predisposti inoltre dei ristori in gara e al traguardo, insieme al servizio sanitario con postazioni fisse e mobili. Riguardo alle premiazioni, ci saranno riconoscimenti per i primi cinque e le prime cinque della classifica generale, per i primi tre di ogni categoria e per le prime cinque società per numero di arrivati.

Domenica, inoltre, uno splendido trofeo sarà assegnato in occasione del nono “Memorial Emiliano Di Girolamo” e andrà al primo classificato tra i nati nel 1983, anno di nascita dell’indimenticato dirigente Uisp. “Sono dieci anni che Emiliano non è più con noi – ha commentato a tal proposito il presidente provinciale UISP Andrea Giansanti – eppure lo sentiamo sempre vicino come quando collaborava ai nostri eventi e sosteneva le iniziative dell’UISP. Poterlo ricordare con un evento come la Campestre Oasi di Ninfa credo sia il modo migliore per tenerne viva la memoria di un ragazzo brillante, generoso e sempre disponibile, che manca sempre tantissimo a tutta la famiglia dell’UISP Latina”. Oltre ad accogliere con affetto la famiglia di Emiliano, l’organizzazione potrà ancora contare sull’ospitalità della Fondazione Roffredo Caetani e in particolare del suo presidente Massimo Amodio e della direttrice Antonella Ponsillo.

I PRECEDENTI – Nella precedente edizione si impose Gabriele Carraroli con un tempo di 27’48’’, davanti a Silvano Patusso e Mario Capuani. Tra le donne, invece, dettò legge Roberta Andreoli (34’08’’) davanti a Francesca Macinenti ed Elena Banescu.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono ancora aperte e si potranno effettuare anche la mattina della gara, fino ad esaurimento pettorali. Per informazioni consultare il sito uisplatina.it o inviare una email a atleticaleggera.latina@uisp.it o un messaggio whatsapp al 328.1193101.

La manifestazione podistica è stata resa possibile anche dagli sponsors BioLatina, Sport85 e Conad Superstore del Sermoneta Shopping Center grazie alla sensibilità del direttore Fabrizio Forte.