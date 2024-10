Piscina comunale, Celentano incontra Nuoto 2000 e genitori dei ragazzi

LATINA – Una riunione chiesta a gran voce dagli utenti preoccupati. Per questa ragione, nella giornata di ieri, la sindaca Matilde Celentano, insieme al direttore generale Agostino Marcheselli e ai dirigenti comunali dei servizi interessati, hanno incontrato i rappresentanti di Nuoto 2000, società concessionaria della piscina comunale, il personale, gli atleti e i genitori degli utenti. L’incontro è stato richiesto per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori che riguardano la piscina comunale coperta, finanziati con fondi Pnrr.

La prima cittadina ha dato ampie rassicurazioni riguardo alla riapertura della piscina comunale esterna del Palabianchini, comunicando che l’amministrazione e l’appaltatore si stanno muovendo per velocizzare i tempi di arrivo del pallone pressostatico che dunque sostituirà l’impianto coperto.