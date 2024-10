Lezioni al Festival della Scienza di Genova per cento ragazzi del liceo Grassi di Latina

LATINA – Circa cento ragazzi del Liceo scientifico Grassi di Latina hanno fatto lezione in trasferta al Festival della Scienza di Genova che quest’anno è alla sua 22ª edizione. Sono studentesse e studenti delle classi III E, V C, II H e I V E che, da giovedì 24 a sabato 26 ottobre, hanno preso parte a diversi laboratori attivi per scoprire le attività di ricerca scientifica in Italia. Dalla robotica alla chimica in classe, dalla lettura matematica della realtà agli scenari economici derivanti dal cambiamento climatico: conferenze, laboratori e seminari, oltre che visitare la bellissima città di Genova.

Non è stata una semplice gita scolastica, ne sono convinti i docenti accompagnatori, le professoresse Rosa Gesini, Lucilla Galterio e Francesca Romano e il prof Gianmarco Proietti che lo hanno definito “un tentativo di trasformare la didattica quotidiana inserendo nella programmazione il viaggio educativo come esperienza di apprendimento”.

“Conoscere nuovi luoghi, confrontarsi con ricercatori, docenti e esperti in un clima sereno e disteso, vivere esperienze di immersione nelle discipline scientifiche e godere al tempo stesso delle relazioni positive tra compagni e compagne è una delle esperienze di apprendimento più intense che la scuola vuole continuare a proporre per rispondere al suo scopo primario: la formazione e l’educazione dei giovani”, aggiungono dalla scuola.