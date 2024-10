Curia Vescovile in lutto per la scomparsa del diacono Vincenzo Bernardini

LATINA – Grave lutto, questa mattina, per la Curia vescovile di Latina. Dopo un lungo ricovero in un ospedale romano, è venuto a mancare il Diacono permanente Vincenzo Bernardini. 52 anni, collaboratore pastorale presso la parrocchia di San Luca, nel capoluogo, Bernardini era Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella parrocchia di San Luca, alla presenza del vescovo Mariano Crociata.