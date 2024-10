Prevenzione in rosa, la sindaca Celentano: “Prevenzione e sensibilizzazione, uniche armi affinché nessuna donna si senta sola e impreparata”

LATINA – Si avvicina l’evento “Prevenzione in rosa” con un programma organizzato da Asl e Comune di Latina, con il patrocinio della Regione Lazio Assessorato al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità e con la collaborazione di Sapienza Università di Roma Polo Pontino, Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina oltre che di associazioni del terzo settore. Nel corso della giornata, che cade nel periodo dell’ottobre rosa in cui viene svolta una campagna di sensibilizzazione a livello globale, verranno svolte attività di screening rivolte a tutti e altre iniziative dedicate alla prevenzione e alla salute della donna.

Dalle 10 alle 12, nella sala De Pasquale del Comune di Latina, gli esperti si confronteranno in merito allo screening e al rafforzamento della rete con gli stakeholder. In particolare, verranno illustrate tematiche di grande rilievo quali efficacia degli screening e importanza delle Breast Unit, prevenzione delle patologie tumorali cutanee della popolazione femminile, rischio carcinoma, comportamento alimentare e malattie correlate, diabete e obesità nella donna, stili di vita e prevenzione primaria.

Dalle 12 alle 18, invece, nei Giardini del Comune ci sarà il Villaggio della Salute in cui verranno allestiti stand per la prevenzione, per gli screening oncologici, diabetologici e dermatologici, altri dedicati a corsi e training, all’alimentazione, alla ricerca e un’unità mobile con ambulatorio screening itinerante. I cittadini di ogni età potranno accedere a servizi, esami e attività di screening gratuiti.

La sindaca di Latina Matilde Celentano invita i cittadini a partecipare: “Ottobre è un mese speciale non solo perché ci ricorda l’importanza della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno, ma anche perché ci offre l’opportunità di riflettere sulla forza, la speranza e il coraggio di chi affronta questa sfida. Oggi parlo non solo come Sindaco, ma anche come persona che ha vissuto in prima persona questo percorso difficile. La battaglia da me portata avanti mi ha insegnato l’importanza della prevenzione, che intendo sostenere e trasmettere a tutti. Quest’anno abbiamo in programma una serie di eventi dedicati alla prevenzione e alla sensibilizzazione, uniche armi affinché nessuna donna si senta sola e impreparata ad affrontare questa sfida. Invito, per questo, tutte le cittadine a partecipare attivamente agli screening gratuiti aperti ad ogni fascia di età. Vi aspetto”.