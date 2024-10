Roma-Napoli, circolazione a singhiozzo per un guasto tra Minturno e Sessa Aurunca

LATINA – Guasto a singhiozzo sulla linea ferroviaria Roma-Formia-Napoli. E’ durato poco il ripristino della funzionalità dopo il guasto elettrico registrato tra Sessa Aurunca e Minturno questa mattina (1 ottobre), tra le 9,50 e le 11,45. Un problema tecnico che ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni regionali, con grave disagio per i pendolari, che nel pomeriggio si è ripetuto.

La circolazione – si legge in una avviso di Rfi – viene regolata tramite l’utilizzo di un unico binario.

E’ accaduto a partire dalle 13,40, due ore dopo la soluzione del primo guasto. “La circolazione – avverte Rfi – permane rallentata per un guasto alla linea elettrica tra Sessa Aurunca e Minturno ed è in corso l’intervento dei tecnici. I treni Intercity e Regionali possono essere instradati su percorsi alternativi e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti. I passeggeri in partenza da Aversa, Formia e Latina possono utilizzare il treno R 21090 Napoli Centrale (15:20) – Roma Termini (18:04) e proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia”.

Il secondo guasto è stato risolto intorno alle 15,15 con treni Intercity e Regionali che hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 45 minuti e cancellazioni.