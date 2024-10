Ruba nel supermercato, poi prende a schiaffi le commesse: arrestata

TERRACINA – Una donna di 38 anni di Terracina è stata arrestata dai carabinieri dopo che ieri mattina, entrata nel supermercato Conad che si trova in Via Pontina, ha preso dagli scaffali generi alimentari e bottiglie di vino per un valore di 200 euro circa, uscendo senza passare dalle casse. Se ne sono accorte alcune dipendenti dell’attività che l’hanno rincorsa e raggiunta nel parcheggio dove le hanno richiesto di restituire la merce non pagata. E’ stato a questo punto che il furto si è trasformato in rapina impropria e a questa seconda accusa si è aggiunta anche quella di lesioni personali continuate: la donna infatti non solo si è rifiutata di lasciare la “spesa” appena fatta, ma ha anche alzato le mani, aggredendo con schiaffi e spintoni le commesse e minacciandole.

E’ stato l’immediato intervento dei militari a consentire di rintracciare e fermare la donna che si trovava ancora a poca distanza dal supermercato con in auto la merce. La refurtiva è stata così recuperata e restituita all’attività commerciale, mentre le commesse sono state portate al pronto soccorso per essere medicate.

L’arrestata si trova ora agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.