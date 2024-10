Terracina aderisce alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano

TERRACINA – Anche Terracina partecipa alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano, giunta quest’anno alla XXI edizione aderendo all’iniziativa in programma il 31 ottobre che quest’anno ha scelto come tema “Natura ad arte: memoria, artificio, paesaggio”. L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio in chiave sostenibile con percorsi e iniziative che celebrino la “trasformazione di un territorio con la conoscenza umana per la valorizzazione e conservazione della memoria identitaria”, esplorando “l’artificio architettonico ed artistico in sintonia con gli elementi naturali, segni identitari di una città”.

A Terracina il percorso si svolge nel centro storico basso, tra Piazza Garibaldi e l’area portuale, e grazie all’Archeoclub d’Italia Sede Storica di Terracina attraversa i principali luoghi monumentali del paesaggio urbano e naturale della città sette-ottocentesca. La partenza è prevista alle 10.30 di giovedì 31 ottobre in Piazza Garibaldi, con il suo complesso neoclassico formato dalla Chiesa del SS. Salvatore e dal Semicircolo. Si raggiunge quindi Piazza della Repubblica, con i grandi palazzi della borghesia locale e la Fontana delle Conchiglie. Si prosegue poi verso Piazzale Marconi, Pisco Montano e Porta Napoletana, affacciati sul litorale di Levante, per raggiungere quindi il Porto Antico, attraverso Via Cristoforo Colombo, e il litorale di Ponente rivolto verso le isole Pontine e il Circeo.

«Abbiamo scelto di aderire nuovamente a questa iniziativa perché rappresenta un momento di condivisione e di crescita culturale. Un’esperienza partecipata di conoscenza e di scoperta dei tesori della nostra Città per tutti all’insegna della sostenibilità», hanno dichiarato l’Assessore alla Cultura e al Turismo Alessandra Feudi e il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.