Favole di Luce 2024, lanterne cinesi e uno sciatore in formato maxi tra le novità

GAETA – Lanterne cinesi e uno sciatore gigante sono tra le novità di Favole di Luce 2024, la manifestazione che sta riuscendo a destagionalizzare il turismo in una delle più belle località di mare del Lazio. L’anno scorso a Gaeta in inverno, per vedere le installazioni e le proiezioni luminose, sono arrivate 120mila persone e quest’anno si punta ad allargare l’area di provenienza dei turisti. Lo sottolinea il sindaco Cristian Leccese alla vigilia della conferenza stampa in cui sarà svelata la IX edizione preparata durante un anno intero di lavoro, partecipando a eventi turistici ed entrando in contatto con tour operator nazionali e operatori della montagna. Sì proprio della montagna grazie ad una iniziativa di co-marketing: “Con lo sciatore di luci promuoveremo i comprensori sciistici circostanti, mentre le località sciistiche promuoveranno il nostro mare”, spiega Leccese.

La manifestazione sarà inaugurata il 9 novembre, andrà avanti fino al 12 gennaio e avrà come tema il mare.

Ne abbiamo parlato con il sindaco Leccese in Gr Latina