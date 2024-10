Al via la stagione teatrale del D’Annunzio: apre Alessandro Preziosi in “Aspettando Re Lear”

LATINA – Prenderà il via il 31 ottobre (alle 21) la stagione teatrale del Teatro Comunale D’Annunzio di Latina. Primo protagonista Alessandro Preziosi, regista e attore di ASPETTANDO RE LEAR (adattamento Tommaso Mattei), che vedrà in scena anche le opere del maestro Michelangelo Pistoletto. Aspettando Re Lear è un adattamento da Shakespeare con un evidente richiamo a Aspettando Godot di Samuel Beckett, uno spettacolo sul difficile rapporto tra padri e figli, sulla relazione tra Uomo e Natura e sulla perdita dei valori. Nello spettacolo si parla di follia, di potere che distrugge, di solitudine di caos dentro e fuori, ‘l’unico ordine possibile’ per Michelangelo Pistoletto. E in scena ci saranno le opere e i costumi del maestro, costumi iconici realizzati dal collettivo Fashion B.E.S.T. con materiali sostenibili, ma anche le musiche saranno ispirate dall’artista.

“Ho immaginato un Re non semplicemente arrivato alla fine dei suoi anni, ad un passo anagraficamente dalla morte, ma piuttosto spinto dalle circostanze e dalla trama a cercare nella maturità, e non nell’età, il tassello conclusivo della propria vita”, ha detto l’attore presentando l’opera.

In scena con Alessandro Preziosi, ci saranno Nando Paone, Roberto Manzi, Federica Fresco, Valerio Ameli.

La stagione teatrale 2024-2025 del Teatro D’Annunzio è a cura del Comune di Latina e di ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

INFO E BIGLIETTI – Il Botteghino del teatro D’Annunzio è aperto giovedì e venerdì ore 16-19; sabato ore 10-13 e 16-19

E nei giorni di spettacolo da 1 ora prima Info: 0773 652642; teatrodannunziolatina@gmail.com

Biglietti Platea: Intero 27 € +d.p. – Ridotto 25 €+d.p

Palchi platea, I Galleria, Palchi galleria I ord: Intero 25 € +d.p. – Ridotto 23 €+d.p.

II Galleria, Palchi galleria II ord: Intero 22 € +d.p. – Ridotto 20 €+d.p.