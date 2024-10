Tiero: “D’accordo con Coldiretti, tutelare il comparto bufalino in crisi”

LATINA – “Condivido le preoccupazioni della Coldiretti Lazio e del suo presidente David Granieri sulla necessità di tutelare il comparto bufalino, prevedendo risorse da destinare agli allevatori e per la polverizzazione del latte congelato. Un settore, quello bufalino, tra i più strategici del Lazio, che in Italia è la seconda regione, dopo la Campania, per numero di aziende, con oltre 600 allevamenti e più di 91 mila capi di bestiame”. Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio

Tiero concorda pienamente con Granieri quanto alla necessità di “valorizzare la mozzarella di bufala Dop prodotta nel Lazio ed arrestare una crisi dovuta all’abbassamento del prezzo del latte alla stalla, elemento che sta mettendo a rischio il futuro delle aziende che operano in questo settore. Sostengo pienamente la richiesta di una maggiore considerazione della mozzarella di bufala, simbolo di eccellenza di questo territorio, e la tutela degli allevatori che ogni giorno lavorano per mantenere alti gli standard di qualità. Mi unisco all’appello lanciato all’assessore Giancarlo Righini affinchè la Regione difenda il comparto, valorizzando la mozzarella di bufala campana Dop, contribuendo al ripristino della qualità del prodotto, vietando tecniche che prevedono l’utilizzo del fusore e dando attenzione ai prodotti sottocosto proposti dalle Grande Distribuzione Organizzata. Sono certo che l’assessore Righini, da sempre sensibile alle problematiche legate al settore dell’imprenditoria agricola, saprà dare risposte chiare e convincenti alle sacrosante richieste della Coldiretti”.