Benacquista Latina, brutta sconfitta a San Severo: 102-87

LATINA – Trasferta da dimenticare per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket nel turno infrasettimanale della nona giornata del campionato di serie B si confrontava con l’ultima in classifica. Sul campo dell’Allianz Pazienza San Severo i nerazzurri si sono arresi 102-87 e grazie al successo ottenuto, San Severo raggiunge i nerazzurri a quota 4 punti in classifica.

Una sfida dal punteggio molto alto, in cui Latina si è espressa meglio in attacco che in difesa e questo ha compromesso la possibilità di portare a casa i due punti. Data l’attuale situazione in classifica, la partita rappresentava uno scontro diretto e il divario di 15 punti è sicuramente ampio, ma i pontini devono immediatamente reagire, perché tra 3 giorni si torna di nuovo in campo e stavolta l’avversario occupa la vetta del girone.

Il prossimo appuntamento è per domenica 10 novembre alle ore 18:00 al Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri riceveranno la capolista imbattuta Liofilchem Roseto, guidata da Coach Franco Gramenzi, in occasione della decima giornata della regular season.

(foto ufficio stampa dell’Allianz Pazienza San Severo Antonio Giammetta)