Solo un pari 0-0 per il Latina in casa della Juve Next Gen

LATINA – Il Latina calcio 1932 si deve accontentare di un pari 0-0 a Biella contro la Juve Next Gen. La speranza di un riscatto contro l’ultima in classifica, dopo la sconfitta contro il Monopoli, si è vanificata al termine dei 90 minuti di gioco. Solo un punto per i nerazzurri, che sono apparsi comunque organizzati e hanno saputo mantenere la calma durante un match nel quale, al contrario, gli avversari hanno rimediato cinque ammonizioni e l’espulsione dell’allenatore.

“Amaro in bocca, ma la squadra è andata bene”, ha commentato mister Boscaglia. Il Latina quint’ultimo in classifica si prepara ad affrontare il Sorrento sabato 9 novembre alle 17,30.

IL TABELLINO

Juventus NG 0 – 0 Latina Calcio 1932

Juventus NG (4-2-3-1): Daffara, Puczka, Felipe, Scaglia, Turco, Peeters (71’ Macca), Faticanti (66’ Palumbo), Comenencia, Anghelé (82’ Guerra), Afena Gyan (66’ Papadopoulos), Mancini (71’ Silva Semedo). A disposizione: Radu, Savio, Amaradio, Guerra, Ledonne, Da Graca, Citi, Pagnucco. Allenatore: Montero.

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Zacchi, Marenco, Berman, Di Renzo, Ercolano (78’ Saccani), Ndoj (70’ Mastroianni), Petermann, Crecco, Improta, Riccardi, Bocic (88’ Ciko). A disposizione: Cardinali, Basti, Martignago, Addessi, Cittadino, Vona A., Iachini. Allenatore: Boscaglia.

Arbitro dell’incontro: Giorgio Di Cicco di Lanciano.

Assistenti: Alessandro Gennuso di Caltanissetta e Carlo De Luca di Merano.

Quarto uomo: Andrea Copelli di Mantova.

Ammoniti: 23’ Mancini (JNG), 28’ Puczka (JNG), 78’ Papadopoulos (JNG), 84’ Marenco (L), 84’ Comenencia (JNG), 89’ Silva Semedo (JNG)

Espulsi: 85’ Montero (allenatore JNG).

Recuperi: 0’ pt. 4’ st.

Angoli: Juventus NG 3 Latina Calcio 1932 4

Note: Spettatori totali 398.