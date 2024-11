Premio al braccio robotico dell’ IIS San Benedetto-Einaudi-Mattei di Latina

LATINA – L’Istituto d’Istruzione Superiore San Benedetto-Einaudi-Mattei di Latina ha conquistato un prestigioso riconoscimento alla rassegna “Scienza & Sport 2024 – Sport e Scuola Un Sorriso per la Vita…Oltre Barriere e Frontiere”, organizzata dal Lab “I Codici della Vittoria”, in collaborazione con l’Istituto Pasteur Italia e il Panathlon International. Momento centrale della mattinata che si è svolta nella Sala Esperienza Europa “David Sassoli” di Piazza Venezia a Roma, condotta dal noto giornalista e scrittore Pierluigi Grande, con la partecipazione di istituzioni, esperti e personalità di spicco del panorama nazionale, è stato il conferimento del premio “Europa Sport Cultura e Sociale” all’Istituto di Latina che con i ragazzi della classe 3A Made in Italy ha presentato un progetto all’avanguardia: “Sport 4.0. L’innovazione che trasforma il movimento…”. Gli studenti – spiegano dalla scuola – hanno infatti sviluppato un braccio robotico per studiare la biomeccanica del movimento umano, unendo tecnologia e sport in modo innovativo. Questo progetto ha suscitato grande interesse tra i presenti e ha permesso ai nostri ragazzi di dimostrare le loro competenze acquisite in ambito scientifico e tecnologico: “un’eccellenza per le attività innovative, svolte con grande motivazione e professionalità”, si legge nella motivazione.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento – ha commentato il dirigente scolastico Ugo Vitti – . Il progetto del braccio robotico rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa essere un luogo di sperimentazione e di crescita, “un laboratorio di idee”, dove gli studenti sono protagonisti attivi. Questo successo è il frutto di un lavoro di squadra, che coinvolge docenti, studenti e personale tutto. Siamo convinti che la scuola debba essere sempre più aperta all’innovazione e al dialogo con il mondo esterno, e questo premio ci conferma che siamo sulla strada giusta. Questo riconoscimento è un incentivo a fare sempre meglio e ancora di più per la crescita e il futuro dei nostri ragazzi. Un ringraziamento particolare va al capo dipartimento di Scienze Motorie, Prof. Gianluca Costa; agli studenti della classe 3A Made in Italy, che hanno partecipato attivamente all’evento e ai professori Chiacchio, Tommasino e Tribuzio, che hanno guidato i nostri ragazzi al raggiungimento di questo importante riconoscimento”.