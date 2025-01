Gnasso commuove il Ponchielli: “Zoccoli ai piedi e una giacca di carta pesta, la notte ci portavano nei campi, in mezzo alla neve”

LATINA – Momenti di grande commozione al Teatro Ponchielli di Latina dove si è tenuta la cerimonia per la Giornata della Memoria. Durante la manifestazione, accompagnato dalla Prefetta di Latina Vittoria Ciaramella, ha portato la sua testimonianza Antonio Gnasso, un cittadino di Latina deportato nei campi di prigionia in Germania durante il Secondo conflitto mondiale. Lucidissimo, rivolgendosi ai ragazzi, l’uomo ha ricordato la sua drammatica esperienza, esortandoli ad esercitare la memoria, lui che come molti deportati, ha cominciato a raccontare la sua storia solo dopo molti anni, proprio per consegnarla alle future generazioni.

“E’ necessario parlare di queste sofferenze perché possano non ripetersi negli anni a venire. La guerra non dà esito positivo per nessuno”, ha detto. Divenuto soldato quando andava ancora a scuola, preso prigioniero nel ’43 e deportato in Germania, vide morire assiderati molto compagni già durante il viaggio a bordo di carri scoperti. “Quando arrivammo lì, ci denudarono completamente, ci derubarono di tutte le scorte che avevamo negli zaini. C’era la neve, ci diedero un paio di zoccoli di legno, un pantalone e una giacca di carta pesta, si moriva di freddo. La notte ci portavano nei campi, in mezzo alla neve, per l’appello. La loro richiesta era sempre la stessa: chi è fascista faccia un passo avanti, ma nessuno si muoveva”.

Interrotto dagli applausi a più riprese, questo è il suo racconto

Durante la cerimonia sono state consegnate nove medaglie d’onore a familiari di cittadini pontini internati nei campi di lavoro.

Un racconto inframezzato da performance teatrali e musicali degli studenti della scuola media Alessandro Volta, tutte dal forte valore artistico.

“Ringrazio l’Istituto Volta – ha sottolineato in chiusura della manifestazione la prefetta Ciaramella complimentandosi per il livello del lavoro svolto dagli studenti sotto la guida dei loro docenti – per aver dato ai ragazzi gli strumenti di comprensione dei fatti e del presente”.

Un richiamo alle radici di Latina, alla cultura dell’accoglienza che ne ha caratterizzato la vita sin dalla nascita, perché siano fonte di ispirazione per i giovani, è stata l’esortazione della sindaca Matilde Celentano.

Il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli ha voluto sottolineare come il presente rischi di somigliare drammaticamente al passato e come nel contesto attuale la memoria delle storie locali possa essere utile per avvicinare fatti che diversamente rischierebbero di apparire distanti.