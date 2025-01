L’azienda speciale Abc cerca un nuovo presidente: ma non c’è compenso

LATINA – L’azienda speciale ABC ha avviato la ricerca del nuovo presidente, che non percepirà stipendio. A sottolineare l’ambiguità della scelta è il capogruppo di Per Latina 2032, Nazareno Ranaldi che chiede all’amministrazione Celentano di tornare sui suoi passi e presentare una delibera di giunta che assegni i giusti compensi al CDA di ABC. Accade dopo le dimissioni del presidente Palmerini. “La politica – dice l’esponente di opposizione – non può chiedere ai professionisti di lavorare gratis perché diventa il massimo del populismo e della insensatezza. – continua Ranaldi – Ma anche perché dà modo di pensare, maliziosamente, che chi accetta questa condizione potrebbe avere in cambio altre partite. Siamo in presenza di una società, ABC, che ha un fatturato di circa 20 milioni di euro e che la selezione del bando prevede una serie di competenze che richiedono preparazione, esperienza, titoli importanti e una grande assunzione di responsabilità.”

“La legge n. 49/2023 del 21 aprile ha definito l’equo compenso come la ‘corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi’ previsti dalle tariffe professionali vigenti e l’eventuale violazione può essere sanzionata dall’Ordine professionale. Questa decisione è stata presa quando, a decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è stata parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, secondo le misure così definite: 80% per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti (pari a 11.040 euro lordi mensili), mentre gli assessori prendono un compenso di circa 7.176,00 euro lordi.”

“La città ha bisogno di una società dei rifiuti guidata da persone competenti che abbiano il giusto riconoscimento con l’obiettivo di operare bene, perché ABC è una azienda speciale, e i suoi deficit sono ripianati con la tariffa Tari dai cittadini. Non ci devono essere ombre o dubbi sull’operato della dirigenza di ABC, e il Cda deve amministrare con i giusti compensi, avere tempo da dedicare alla gestione della società. Inoltre non si deve ripetere la scena che si è presentata in Consiglio comunale quando all’approvazione dei bilanci di ABC per il 2022 e 2023 (per i quali era stata richiesta la presenza del CDA per illustrare i bilanci), abbiamo assistito alla mancata presenza del Cda di ABC”.